Spiegel: данные спецслужб ФРГ и США попали в сеть из-за уязвимости VirusTotal

Крупная утечка данных произошла на онлайн-платформе по проверке файлов на наличие вирусов VirusTotal, в результате в сеть просочилась информация о сотрудниках американских и германских спецслужб, которые пользовались услугами этого портала. Об этом в понедельник сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, в конце июня в сеть "просочился список из 5,6 тыс. пользователей сервиса [VirusTotal] с названием организаций, которые они представляют". В число затронутых инцидентом структур вошли Киберкомандование ВС США, американское министерство юстиции, а также спецслужбы Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности США. В списке также значатся сотрудники Службы военной контрразведки ФРГ, Федерального ведомства по уголовным делам, секретного подразделения германской Федеральной разведывательной службы, Федерального управления статистики телекоммуникаций, а также полиции ФРГ. Никаких иных данных, кроме имен и электронных адресов пользователей, в рамках утечки обнародовано не было, уточняет издание.

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Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ подтвердило журналу факт утечки и настоятельно рекомендовало сотрудникам федеральных органов власти Германии "не загружать какие-либо файлы в VirusTotal". Ранее оно уже предупреждало германские компании и организации о рисках, связанных с практикой массовых загрузок подозрительных файлов на эту платформу. В некоторых случаях конфиденциальные внутренние данные становятся "непреднамеренно де-факто достоянием общественности", отметило ведомство.