В МИД Ирана осудили атаку украинских спецслужб на Крымский мост

По его словам, любые действия, направленные на эскалацию украинского конфликта, иранская сторона считает неконструктивными и подрывающими международный мир, а также безопасность.

Кроме того, он подчеркнул, что эскалация этого конфликта беспокоит Иран. Он добавил, что Тегеран осуждает атаку.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов выразил уверенность, что Запад вряд ли осудит атаку на Крымский мост. По его словам, все, что делает Киев, по указу западных партнеров, воспринимается как законные или оправданные действия. При этом то, что делает России для защиты своих интересов, не признается или подвергается критике.