Миллиардер Ричард Брэнсон призвал снять санкции с Олега Тинькова

Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал Великобританию снять санкции с российского предпринимателя Олега Тинькова. Как сообщает The Times, он направил официальное обращение в британский МИД, в котором назвал рестрикции в отношении него «необоснованными».

В своем обращении он заявил, что хоть Тиньков и был «богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом».

«Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам», — заявил Брэнсон, подчеркнув, что Тиньков был ошибочно включен в список подпадающих под санкции россиян.

Напомним, что Тиньков находится под санкциями Великобритании с марта 2022 года. Лондон обосновал рестрикции тем, что он был акционером «Тинькофф Банка», который работает в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства. 28 апреля головная компания «Тинькофф Банка» TCS Group заявила, что семейный траст Тинькова продал 35% акций группе компаний «Интеррос».