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В Турции призвали «отменить доллар» в торговле с Россией

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Экономист Хакан Топкурулу призвал руководство Турции отказаться от доллара в торговле с поставщиками энергетических ресурсов - Россией и Ираном. Об этом он рассказал в своей статье для Aydınlık. Он заявил, что потребность Анкары в валюте можно решить, перейдя к методу обмена товарами в обход расчетов в долларах.

По мнению экономиста, Анкара с легкостью может организовать такой обмен с РФ, Ираком и Ираном, тем самым «отменив доллар». По данным Топкурулу, в 2022 году потребность Турции в валюте составляла 48 миллиардов долларов, в то же время более 50 миллиардов долларов страна заплатила за энергоносители. Топкурулу считает, что Турция решит свои экономические проблемы, когда «повернется лицом к Евразии».

В Лондоне назвали критические ошибки НАТО

Автор китайского портала CGTN, лондонский журналист Бобби Надери заявил, что отказ НАТО должным образом учесть реальные проблемы безопасности России стал главной ошибкой НАТО. Беспокойство России по поводу того, что она может оказаться в окружении, усилился в результате расширения НАТО на восток, особенно на территории бывших советских республик.

Также альянс обострил напряженность на Украине, «не сумев провести обстоятельный разговор с Москвой и развеять ее опасения». Еще одной критической ошибкой стала поспешная помощь НАТО Украине после Евромайдана в 2014 году, которая была предоставлена без глубокого понимания сложной внутренней динамики. Поддержка демократических идеалов и прав человека важна, но открытая поддержка украинского правительства со стороны стран НАТО без учета сложности кризиса лишь усилила раскол внутри Украины и вызвала яростную реакцию России, подчеркнул Надери. Еще одной ключевой ошибкой стала неспособность НАТО предвидеть и оценить возможные последствия своих операций на Украине. Альянс проигнорировал возможность ответной реакции России, когда принимал решения об оказании военной помощи и обучении украинских сил. Именно вмешательство НАТО имело непредвиденные последствия, которые привели к «затяжной ужасной катастрофе», считает Надери.

Южная Корея отказалась менять позицию по помощи Киеву

Представитель Минобороны Южной Кореи Чон Ха Гю заявил, что позиция властей страны по предоставлению Украине летательного вооружения остается неизменной, сообщает Yonhap. Южная Корея не передаёт такое оружие Украине, подчеркнул он.

Заявление Минобороны было сделано после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Украину с необъявленным визитом. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве Юн пообещал помочь Украине в областях безопасности, гуманитарной помощи и восстановления, но не упомянул летальное оружие. Заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё заявил, что Южная Корея поставит Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования в рамках своего пакета помощи.

Турция и ООН пытаются убедить Россию продлить зерновую сделку

Президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, что зерновая сделка не достигла своей основной цели - помощи африканским странам. Также он подчеркнул, что препятствия для российского экспорта зерна и удобрений так и не были устранены. Россия неоднократно заявляла, что расторгнет соглашение, если не будут решены все проблемы, обозначенные ранее. Однако Турция и ООН пытаются убедить Россию продлить соглашение, срок действия которого истекает 17 июля, пишет Aydınlık.

Россия требует выполнения обязательств, данных ей в рамках соглашения, включая переподключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей, обеспечение безопасности российских судов и удаление барьеров для доступа в иностранные порты. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «взаимопонимании» с Путиным по поводу продления зерновой сделки. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новых заявлений по зерновой сделке Россия не делала.

«ЕС не скрывает своего отношения к членству Турции»

Послания Анкары до и после саммита НАТО разожгли дебаты о возрождении отношений между Турцией и ЕС, в которых долгое время не было значительного прогресса; Турция с самого высокого уровня послала сигнал о том, что она по-прежнему рассматривает членство в ЕС как стратегическую цель, пишет Hürriyet. Первые сигналы о том, как будут развиваться события, будут даны на встрече министров иностранных дел ЕС 20 июля.