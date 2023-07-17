В Ереване заявили, что ЕСПЧ подтвердил решение о пропускном режиме в Лачинском коридоре

"ЕСПЧ, рассмотрев требование правительства Армении о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана, подтвердил решение от 21 декабря. Суд обязал Азербайджан осуществить все необходимые меры для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору тяжелобольных, нуждающихся в медицинской помощи в Армению, а также людей, оставшихся без крова", - говорится в сообщении.