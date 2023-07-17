В Польше назвали "идиотской" идею Киева и Варшавы о партнерстве

«До сентября 1939 года он уехал из своего родного города Люблина в тогдашние польские Кресы (польское название территорий Украины. — «Газета.Ru») Он носил польскую форму, но не был ни солдатом, ни полицейским. Он был лесником, юношей, посланным на работу в дальние края. После войны его сестра и другие члены семьи, которые искали его, только узнали, что он был зверски убит бандами УПА (организация запрещена в России)* («Украинская повстанческая армия»*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. — «Газета.Ru»), устроившими геноцид против польского населения. До сих пор мы не знаем, где покоятся его останки», — отмечает Пискорский.