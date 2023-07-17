Китай выразил надежду на продление зерновой сделки

Китай рассчитывает на то, что пакетное соглашение о транспортировке зерна по Черному морю будет и далее осуществляться всеобъемлющим образом, заявила официальный представитель МИД Мао Нин. Об этом пишет ТАСС.

«Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности», - заявила она.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отказ России от продления зерновой сделки может угрожать ей серьезными дипломатическими последствиями. При этом он признал, что не может предсказать, что решит по этому вопросу президент России Владимир Путин.