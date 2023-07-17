ГПК Белоруссии: Украина уничтожает мосты и минирует дороги на границе

Украина максимально усилила границу с Белоруссией, работы по ее укреплению не прекращаются. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Граница с Белоруссией усилена максимально. И работы не прекращаются, работы идут от Волыни до Черниговской области, по всей протяженности линии границы с Белоруссией, а это, отмечу, больше одной тысячи километров", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, Украина возводит на границе инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги.

"Это и уничтожение всех дорог, которые подходят к границе, чтобы сделать невозможным подход техники, это и разного рода заборы, чтобы не допустить беспрепятственное пересечение государственной границы, это и разные завалы. Минирование - это дополнительный элемент, который также используется на этом направлении", - заявил Демченко.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной. Однако украинские подразделения создают заграждения, а также ведут наблюдение с беспилотных летательных аппаратов. В ноябре 2022 года в Киеве сообщали, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.