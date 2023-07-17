«Как бедняк на пиру»: Зеленского разочаровал прогресс Швеции по членству в НАТО

Саммит НАТО, прошедший на прошлой неделе в Вильнюсе, стал разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского и его страны, отмечается в колонке The Observer на сайте The Guardian. В статье подчеркивается, что Зеленского расстроил прогресс по членству Швеции в НАТО на фоне отсутствия прогресса для Украины.

По итогам саммита альянс пообещал создать долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии и полного перехода ВСУ на стандарты НАТО.

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В альянсе также сообщили, что для Украины упростят процесс вступления в НАТО - отменят план действий по членству. В итоге для вступления в альянс стране потребуется лишь один шаг - получение согласия всех членов. Конкретные даты в альянсе не определили, и Зеленский назвал это абсурдным и неуважительным.

В материале The Observer отмечается, что неспособность НАТО предложить «недвусмысленный график» по вступлению Киева будет воспринята Кремлем как слабость.

Безусловно, Украина получила обещания о долгосрочной поддержке, больше вооружений и помощь G7.

«Вам никуда от нас не деться», - пошутил президент США Джо Байден.

Но ответный смех Зеленского показался немного натянутым, отмечает The Observer. Каким бы искренним ни был Байден, он не может быть уверен, что сдержит свое обещание. После выборов президента США в 2024 году политика страны может сильно измениться «при менее благосклонном преемнике-республиканце».

«Как бедняк на пиру, Зеленский был вынужден стать свидетелем оргии самовосхвалений со стороны лидеров НАТО. Триггером стала готовность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на членство в НАТО для Швеции - страны, у которой не было проблем с Россией», - подчеркивается в материале.

Для того, чтобы принять Швецию в НАТО, потребуется одобрение турецких парламентариев, а это, возможно, длительный процесс. Однако в парламенте доминируют сторонники Эрдогана, поэтому любые задержки или продвижения будут связаны с его волей.