Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины, а также в Киеве. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению населения страны.

На данный момент предупреждение действует в Киеве, в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях.

Напомним, что российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины с 10 октября 2022 года. Они начались через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Целями атак являются объекты энергетики, связи и военного управления.

Ранним утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост из-за остановки движения из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Погибли два взрослых человека, пострадал один ребенок.