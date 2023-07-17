СМИ: ЕС решил не приглашать Зеленского на саммит с Латинской Америкой

Председатель Евросовета Шарль Мишель решил, что лучше не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

По ее информации, Зеленский прямо просил разрешить ему принять участие в первом за восемь лет саммите, который пройдет с 17 по 18 июля в Брюсселе. При этом дипломатические источники издания уточняют, что «Киев займет заметное место в дискуссиях», в том числе в рамках обсуждения обеспечения продовольственной безопасности.

Саммит состоится в Брюсселе с 17 по 18 июля. Ранее газета ABC сообщала, что глава правительства Испании Педро Санчес пригласил украинского президента на саммит, не посоветовавшись с другими лидерами. Позднее, 6 июля, портал EURActiv со ссылкой на источники заявил, что лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили Евросоюз аннулировать приглашение.