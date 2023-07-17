И. о. посла Польши в Грузии вызвали в МИД из-за инцидента с Саакашвили

Исполняющий обязанности посла Польши в Тбилиси Мариуш Жак вызван в МИД Грузии из-за инцидента с польским врачом, который пытался вынести из клиники "Вивамед" взятые у экс-президента республики Михаила Саакашвили анализы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

"Он уже пришел. Это не посол, посол сейчас в Польше. Тот, кто сейчас руководит миссией, сейчас встречается с министром", - сообщили в ведомстве.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля сообщал, что один из польских врачей, прибывших в Грузию для обследования Саакашвили, пытался вынести из клиники "Вивамед" взятые у бывшего грузинского лидера анализы, спрятав их в обуви. В подтверждение этому Минюст опубликовал кадры, на которых запечатлен инцидент. Брегадзе публично обратился к МИД Грузии и попросил, чтобы ведомство поинтересовалось позицией официальной Варшавы по этому поводу.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.