СМИ: ЕС решил не приглашать Зеленского на саммит с Латинской Америкой

Председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который пройдет 17-18 июля в Брюсселе. Об этом сообщила в понедельник испанская газета La Vanguardia.

По ее версии, украинский лидер прямо просил разрешить ему каким-то образом принять участие в первой за восемь лет встрече на высшем уровне в бельгийской столице. Хотя Зеленский не будет присутствовать на саммите, "Украина займет заметное место в дискуссиях лидеров", в том числе при обсуждении продовольственной безопасности, уточняют дипломатические источники издания.

Встреча даст возможность Брюсселю выслушать мнение представителей СЕЛАК о путях урегулирования украинского кризиса. Как пишет газета, в ходе подготовки саммита возникли разногласия из-за попытки ЕС включить в итоговое заявление, текст которого не согласован, осуждение конфликта на Украине.