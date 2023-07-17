РБК-Украина: СБУ и ВМС причастны к ЧП на мосту, его атаковали с помощью надводных дронов

Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны могут быть причастны к ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщило агентство РБК-Украина, передает ТАСС. По данным источника агентства в СБУ, мост был атакован с помощью надводных дронов. Ранее спикер главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать причины ЧП на Крымском мосту и назвал сооружение "излишней конструкцией". Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края". В настоящее время известно о гибели двоих человек. На место ЧП выехали следователи. На кадрах видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел. В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено, работа паромной переправы приостановлена.