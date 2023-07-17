Белый дом оценил готовность США к войне с Россией

«Если Украина вступит в НАТО, пока идет война, это будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, а это будет означать, что Соединенные Штаты воюют с Россией. И ни НАТО, ни Соединенные Штаты не были готовы к этому», — сказал представитель Белого дома.