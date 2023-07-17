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Белый дом оценил готовность США к войне с Россией

Вашингтон не готов к военному конфликту с Москвой в случае вступления Украины в НАТО. Степень готовности оценил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Politico.

Белый дом оценил готовность США к войне с Россией
© globallookpress.com

«Если Украина вступит в НАТО, пока идет война, это будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, а это будет означать, что Соединенные Штаты воюют с Россией. И ни НАТО, ни Соединенные Штаты не были готовы к этому», — сказал представитель Белого дома.

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При этом он добавил, что Киев должен провести определенные демократические реформы, как и каждая страна, входящая в альянс.

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