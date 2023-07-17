ГУР Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не комментирует ЧП на Крымском мосту. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию "Общественное. Новости" лишь процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост "лишней конструкцией".

В июне, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом, Юсов заявлял, что такая работа будет продолжена. При этом он прямо не признал причастность Киева к удару. Это стандартная практика заявлений для украинских властей, которые давали обязательство не применять получаемое от Запада вооружение для ударов по территории РФ.

Утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ. Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, их дочь пострадала.

Заочный арест Буданова