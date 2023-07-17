Пока вы спали: ЧП на Крымском мосту и неустановленная болезнь в Египте

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Крымский мост закрыт из-за чрезвычайного происшествия. Что известно о ночном инциденте

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Чрезвычайное происшествие произошло на Крымском мосту минувшей ночью возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

Движение по мосту остановили. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и оперативные службы. Появились данные, что в результате падения пролета сооружения погибли два человека, еще один пострадал.

Возможной причиной чрезвычайного происшествия называют взрывы. Судя по опубликованным видеокадрам, на мосту встали автомобили, машины скорой помощи пытаются проехать к месту происшествия. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.

На подъезде к Керченскому проливу образовалась многокилометровая пробка в оба направления.

В России планируют ввести штраф за выгул собак без намордника

В России могут установить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника, сообщают «Известия».

Правительство поддержало проект закона при условии его доработки до внесения на рассмотрение Госдумы РФ. Штрафовать россиян смогут сотрудники правоохранительных органов. По словам депутатов, жалобы от граждан о нападении собак таких пород поступают почти ежедневно, довольно часто страдают несовершеннолетние.

В 2019 году кабмин утвердил перечень потенциально опасных пород собак. В список попали: бразильский бульдог, американский бандог, акбаш, амбульдог и другие.

Зерновую сделку за сутки до истечения все еще не продлили

Стороны зерновой сделки не уведомляли ООН о ее продлении, сообщает ТАСС.

В международной организации исходит из того, что 17 июля пошел последний день действия договоренностей.

Агентство не исключает, что за оставшиеся часы соглашение может быть продлено. При этом 15 июля из Одессы вышло последнее судно с украинским продовольствием.

У жителей деревни к югу от Каира выявили симптомы неустановленного заболевания

Симптомы загадочного заболевания выявлены у жителей египетской деревни Эль-Аликат к югу от Каира, сообщает ТАСС.

По словам врачей, заболевшие жалуются на высокую температуру тела, ломоту в костях, рвоту и головокружение. У пациентов были взяты анализы. Госпитализация никому не понадобилась.

Также медики взяли пробы питьевой воды. На симптомы болезни жалуются до 1 тысячи человек.

Лимит переводов себе в другие банки без комиссии увеличат до 30 млн рублей

Граждане России смогут без комиссии отправлять переводы до 30 млн рублей в месяц между своими банковскими счетами, сообщают «Известия».

Такая норма содержится в новой редакции проекта закона, подготовленного ко второму чтению в Госдуме. Ограничения коснутся только переводов с карты на карту или переводов, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка.