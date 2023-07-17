Си Цзиньпин призвал углублять реформу системы управления

"Продолжайте продвигать реформу партийных и государственных органов, способствуя тому, чтобы сделать партийное руководство социалистической модернизацией более научным, более оптимизированным в распределении функций, более совершенным в системе и структуре, а также более эффективным в реализации и управлении", - призвал Си Цзиньпин кадровых работников и членов почти 100-миллионной партии.