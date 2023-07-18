Увеличилось число перебежчиков из КНДР в Южную Корею

В период с апреля по июнь 2023 года увеличилось общее число перебежчиков из КНДР в Южную Корею, достигнув почти четырех тысяч человек. Об этом сообщает Yonhap.

Уточняется, что во втором квартале 18 мужчин и 47 женщин из Северной Кореи добрались до Южной Кореи, в результате чего общее число перебежчиков выросло до 33981 человека. При этом отмечается, что общее число северокорейских перебежчиков в первом полугодии составило 99 человек, что почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (19 человек).