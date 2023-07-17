НАТО назвали величайшей угрозой существованию человечества

Бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас назвал НАТО величайшей угрозой существованию человечества. Об этом он написал в своей статье для Global Times.

© РИА новости

Он заявил, что силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности. По его словам, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала Североатлантический альянс угрозой миру и безопасности человечества. «Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — подчеркнул де Зайас.

По его словам, блок заслуживает называться «преступной организацией». Он заявил, что с 1997 года организация стала «геополитическим гигантом», который стремился подчинить себе весь мир.

Де Зайас добавил, что любой трибунал, у которого есть соответствующая юрисдикция, может судить военнослужащих альянса в соответствии с различными общепризнанными законами. Он отметил, что это возможно благодаря наличию документации многочисленных нарушений представителями сил НАТО Гаагской и Женевской конвенций.