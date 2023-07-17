«Вы сами по себе»: В Польше отказались от «идиотских» предложений Киева

По его словам, в годовщину геноцида на Волыни нужно объявить украинским властям, что они сами по себе. Политик указал, что Варшаву не касается война, в которой Киев выступает «в роли антироссийских марионеток англосаксов». Бывший парламентарий считает, что пока на Украине герои Бандера и Шухевич, необходимо прекратить «идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве», и отпустить «рассказы об общем враге». Пискорский считает, что между двумя странами нет общей истории, а также целей на будущее.