«Вы сами по себе»: В Польше отказались от «идиотских» предложений Киева
Стратегическое партнерство Польши и Украины невозможно до тех пор, пока Киев героизирует убийц поляков, сообщил в Myśl Polska экс-депутат сейма Матеуш Пискорский.
По его словам, в годовщину геноцида на Волыни нужно объявить украинским властям, что они сами по себе. Политик указал, что Варшаву не касается война, в которой Киев выступает «в роли антироссийских марионеток англосаксов». Бывший парламентарий считает, что пока на Украине герои Бандера и Шухевич, необходимо прекратить «идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве», и отпустить «рассказы об общем враге». Пискорский считает, что между двумя странами нет общей истории, а также целей на будущее.
Ранее польский парламент в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших. Депутаты настаивают на признании Киевом вины. Польские историки расценивают трагедию как геноцид и этническую чистку.