Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но (президент США) Джо Байден слишком слаб, его не уважают», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон потратили на помощь Украине около $200 млрд, а Европа лишь малую часть от этой суммы.

По мнению Трамп, администрация Байдена стала причиной сложившейся в армии опасной ситуации, когда ВС США не хватает добровольцев, а сам Байден говорит о нехватке вооружения.

До этого Трамп рассказал, как в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.