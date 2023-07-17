Попытка покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян говорит о неудачах Запада в СМИ. Такое мнение высказал замминистра информации правительства национального спасения, которое сформировано йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи.

© Youtube / Эмпатия Манучи

— Успех, который достигли российские СМИ в освещении событий и их передаче первыми, для общественного мнения заставил Запад совершить покушение на Симоньян. Это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провале в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с РФ, — заявил он.

По его словам, кампания Запада против российских СМИ указывает на то, что он «оказался слаб на местах».

— Это также является свидетельством того, что СМИ России смогли донести до международного общественного мнения правду о событиях, которые происходят на Украине, — цитирует аль-Юсефи РИА Новости.

ФСБ удалось установить, что подготовкой покушения на Симоньян и Собчак занимались украинские спецслужбы. В частности, речь идет о членах неонацистской группировки «Параграф-88», которые действовали по заданию СБУ.

Вскоре ФСБ опубликовала видео задержания и допроса готовивших покушение неонацистов. На кадрах задержанный рассказывает, что за проведение разведки после заказа на убийство им заплатили 20 тысяч рублей украинские спецслужбы.