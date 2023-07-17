Решение американского лидера Джо Байдена отправить резервистов на службу в Европу является шагом к началу ядерной войны с Россией.

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Так считают читатели Newsweek. Президент санкционировал отправку до 3 тысяч военных резервистов в рамках долгосрочной операции в ответ на действия России в Украине. 13 июля глава государства издал указ, разрешающий военачальникам, включая главу Пентагона Ллойда Остина, мобилизовать «отдельные резервные силы» в попытке усилить операцию «Атлантическая решимость», которая началась в 2014 году.

Это произошло после того, как Байден посетил саммит НАТО в Вильнюсе в Литве, где глава Белого дома подтвердил свою приверженность альянсу, и на фоне продолжающегося стремления Украины вступить в военный блок.

Читатель издания под ником Jack Sheet написал, что олигархи, диктующие Байдену, что ему делать, будут зарабатывать огромные деньги на этом конфликте, отправляя украинцев на смерть и обдирая американских налогоплательщиков. Он также указал, что усиление присутствия представляет собой очередной шаг в сторону ядерной войны с Россией.

«Когда мы, наконец, научимся следить за своими собственными границами и не лезть в конфликты, которые не касаются нашей национальной безопасности?» — задался вопросом Jerry Syder.

Z считает, что президент США не отдает себе отчет и ведет США к третьей мировой войне.