Отказ НАТО смягчить опасения России в сфере безопасности стал критической ошибкой альянса, Бобби Надери.

По его словам, еще одной критической ошибкой Североатлантического альянса стала поспешная помощь украинской стороне, которая была оказана после протестов на Майдане в 2014 году. Он добавил, что ключевым просчетом стала неспособность НАТО «предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя победы».

Надери считает, что стратегические промахи Североатлантического альянса и некомпетентная оценка их результатов стали причиной затянутости конфликта на Украине. По его словам, выдающимся провалом стала неспособность НАТО прислушаться к озабоченностям Москвы и поддержать усилия КНР по мирному урегулированию.