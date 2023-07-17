«Клоун». В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах
Пользователи Twitter высмеяли снимок украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
Речь идет об эфире шоу «Квартал-95». Там ныне действующий президент предстал на сцене в нижнем белье.
Кадром из выступления Зеленского в 2014 году поделился украинский режиссер Игорь Лопатенок. Он подписал его так: «угадайте, что это за мужчина слева?». Пользователи Twitter узнали на фото президента Украины.
Simionescu Bogdan назвал его клоуном «из цирка уродов».
Mohanad I. Almeshal заметил, что это «самый высокооплачиваемый актер в мире».
Daily Trite назвал Зеленского шуткой, «которую никто не считает смешной».
«Не могу разобрать без его зеленой униформы», — сыронизировал Cat Van Helsing.
До своего президентства Зеленский занимался актерской и юмористической деятельности. Он также занимал должность художественного руководителя компании по производству аудиовизуального контента «Студия "Квартал 95».