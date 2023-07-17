«Клоун». В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах

Пользователи Twitter высмеяли снимок украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Речь идет об эфире шоу «Квартал-95». Там ныне действующий президент предстал на сцене в нижнем белье.

Кадром из выступления Зеленского в 2014 году поделился украинский режиссер Игорь Лопатенок. Он подписал его так: «угадайте, что это за мужчина слева?». Пользователи Twitter узнали на фото президента Украины.

Simionescu Bogdan назвал его клоуном «из цирка уродов».

Mohanad I. Almeshal заметил, что это «самый высокооплачиваемый актер в мире».

Daily Trite назвал Зеленского шуткой, «которую никто не считает смешной».

«Не могу разобрать без его зеленой униформы», — сыронизировал Cat Van Helsing.