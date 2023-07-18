Эрдоган прибыл с визитом в Катар

Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар опубликовал первое сообщение после госпитализации и рассказал, что не находится в отделении интенсивной терапии. Об этом он написал во вторник в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

7 июля пресс-служба нидердандского футбольного клуба "Аякс" сообщила, что у ван дер Сара произошло кровоизлияние в мозг и он был доставлен в реанимацию.

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"Я рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее я все еще в больнице, надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг на пути к восстановлению", - написал ван дер Сар.

30 мая стало известно, что ван дер Сар принял решение покинуть пост генерального директора "Аякса". Специалист объяснил свое решение желанием отдохнуть и заняться другими делами. Ван дер Сар занимал пост генерального директора "Аякса" с ноября 2016 года, в состав совета директоров он вошел в ноябре 2012 года. Контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2025 года. В период пребывания ван дер Сара на посту генерального директора "Аякс" трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды становился обладателем кубка и один раз - суперкубка страны. В сезоне-2018/19 клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ван дер Сару 52 года, он выступал за "Аякс" с 1990 по 1999 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Нидерландов, трижды выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Также вратарь становился четырехкратным чемпионом Англии, трижды - победителем супрекубка страны, дважды - Кубка английской лиги, по одному раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в составе "Манчестер Юнайтед".