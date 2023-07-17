Белый дом: США пока не ведут переговоры с Ираном по ядерной сделке

Вашингтон не ведет каких-либо переговоров по ядерной сделке с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности американской администрации Джона Кирби.

По его словам, если Тегеран станет предпринимать действия по снижению напряженности в ядерной сфере, то это положительным образом скажется на регионе, на США и на национальных интересах Вашингтона. При этом в настоящее время никакой сделки в работе нет. Она «не является основным объектом нашего внимания», указал политик.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты поддерживают связь с Тегераном, однако эти контакты связаны с попытками вернуть содержащихся под стражей в Иране граждан США. При этом американские власти со своими союзниками «не ослабляют давление на Иран».