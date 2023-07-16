Зеленский заявил о готовности обеспечить защиту всей Европе

Украина может обеспечить свободу и защиту для всей Европы. Об этом президент страны Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«В тот момент, когда украинский воздушный щит станет крепким, Украина обеспечит свободу и защиту для всей Европы», — заявил Зеленский.

Политик уточнил, что безопасность начинается «с суверенитетом и силой Украины».

Украинский глава подчеркнул, что страна будет «становиться крепче и помогать свободным нациям строить общую безопасность».