Мелони анонсировала международную конференцию по миграции

Международная конференция по проблемам миграции с участием глав государств и правительств Средиземноморского региона пройдет в Риме 23 июля. Об этом сообщила в воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони по завершении встречи с президентом Туниса Каисом Саидом, с которым в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также и.о. премьера Нидерландов Марка Рютте был подписан меморандум о намерениях по решению миграционной проблемы, особо остро стоящей именно перед Италией.

"В следующее воскресенье, 23 июля, в Риме состоится международная конференция по миграции. Будет президент Саид, а также в ней примут участие разные главы государств и правительств стран Средиземноморья", - объявила Мелони в ходе пресс-конференции после завершения четырехсторонней встречи.

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Помощь Тунису

Подписанный документ предусматривает "всестороннее партнерство", под которым понимается экономическая и финансовая помощь Тунису (в размере €150 млн), экономическое взаимодействие и наращивание товарообмена, развитие сотрудничества в энергетике, а также совместные усилия в борьбе с незаконной миграцией, уточняет агентство ANSA. В частности, ЕС выделяет €105 млн Тунису на сдерживание волны мигрантов, отправляющихся из североафриканской страны по морю в Европу.

В основном речь идет о выходцах из стран Африки к югу от Сахары. Их поток в связи с нестабильной экономической ситуацией в Тунисе значительно увеличился. По морю он возрос в Италию за последний год почти на 150%, как подтверждают последние данные европейского агентства Frontex. За последние месяцы произошло несколько кораблекрушений, унесших сотни жизней, именно на морском маршруте из Туниса.

Италия была главным "политическим спонсором" этого меморандума, настаивала на выделении европейской помощи и работает над разблокированием кредитования Туниса со стороны МВФ.

"Теперь очередь всех стран - членов ЕС одобрить соглашение, достигнутое Еврокомиссией и Тунисом. Я надеюсь, оно получит широкую поддержку", - приводит ANSA слова Рютте.

В Италии правительство подвергается критике за такое активное участие в помощи Тунису, многие наблюдатели указывают на далекое от идеального положение в области соблюдения прав человека в Тунисе.