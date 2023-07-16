Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае своего избрания на пост главы Соединённых Штатов намерен сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватит».

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По его словам, таким образом он намерен побудить Зеленского к прекращению конфликта на Украине.

«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение», — цитирует его РИА Новости.

Трамп также отметил, что смог бы в течение одного дня завершить конфликт.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что киевские власти добиваются продолжения боевых действий на Украине, но по счетам за это платит вся Европа.