Трамп заявил о намерении сказать Зеленскому «хватит»
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае своего избрания на пост главы Соединённых Штатов намерен сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватит».
По его словам, таким образом он намерен побудить Зеленского к прекращению конфликта на Украине.
«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение», — цитирует его РИА Новости.
Трамп также отметил, что смог бы в течение одного дня завершить конфликт.
Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что киевские власти добиваются продолжения боевых действий на Украине, но по счетам за это платит вся Европа.
14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности.