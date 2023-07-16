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Салливан: американские солдаты не будут направлены на Украину

Позиция США по участию в конфликте остается неизменной, заявил в интервью телеканалу NBC News советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Он пояснил, что американские солдаты не будут направлены на Украину.

Салливан: американские солдаты не будут направлены на Украину
© globallookpress.com

Советник подчеркнул, что основной пункт позиции США по украинскому конфликту не меняется. Он добавил, что Вашингтон планирует поддерживать Украину «без американских сапог на [украинской] земле».

По его словам, Соединенные Штаты не желают, чтобы противостояние завершилось «третьей мировой войной».

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки сообщил, что отношение западных государств к украинскому конфликту постепенно меняется от воинственного к миролюбивому.

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