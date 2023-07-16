Салливан: американские солдаты не будут направлены на Украину

Позиция США по участию в конфликте остается неизменной, заявил в интервью телеканалу NBC News советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Он пояснил, что американские солдаты не будут направлены на Украину.

Советник подчеркнул, что основной пункт позиции США по украинскому конфликту не меняется. Он добавил, что Вашингтон планирует поддерживать Украину «без американских сапог на [украинской] земле».

По его словам, Соединенные Штаты не желают, чтобы противостояние завершилось «третьей мировой войной».