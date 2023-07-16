В Венгрии заявили об изменении настроений по членству Украины в НАТО

Воинственный настрой западных стран в отношении противостояния на Украине постепенно меняется за счет миролюбивой позиции меньшинства, выступающего за дипломатический способ решения конфликта, рассказал в интервью Kossuth Radio глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Об этом пишет ТАСС.

Министр пояснил, что в составе венгерской делегации посетил саммит НАТО в Литве.

По его словам, многие лидеры, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяют себе резкие суждения, используют воинственную риторику, когда рассуждают об украинском конфликте. Глава ведомства уточнил, что Будапешт, наоборот, призывал и призывает к скорейшему прекращению огня, проведению мирных переговоров.

«Это позиция меньшинства, но в этом отношении чувствуется изменение общих настроений», - подчеркнул Салай-Бобровницки.

Позиция Венгрии все же совпадает с позицией НАТО в целом по вопросу о том, что альянс не должен открыто втягиваться в конфликт, уточнил министр. Глава ведомства добавил, что организация не поставляет ВСУ вооружения и военную технику, все поставки осуществляются исключительно на двусторонней основе, согласно договоренностям между странами.