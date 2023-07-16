Президент Болгарии высказался о намерении Украины продолжать конфликт

Киев намерен продолжать боевые действия, несмотря на последствия для других стран региона, заявил президент Болгарии Румен Радев . Видеофрагмент его общения с журналистами опубликовал «Блиц» на YouTube .

По словам болгарского лидера, Украина настаивает на продолжении военного конфликта, однако за это платит вся Европа. При этом лидеры европейских стран пытаются убедить в том, что «направляя военную помощь, они, напротив, повышают нашу безопасность», подчеркнул президент.