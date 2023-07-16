Во Франции замки за год подешевели почти на четверть

Во Франции за год замки подешевели на 20-25%, пишет газета Le Figaro.

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По информации издания, кризис на рынке недвижимости не обошел стороной старинные усадьбы и резиденции, которые потеряли до 25% в цене. При этом объекты традиционного сегмента недвижимости подешевели на 5-10%.

«Некоторые владельцы считали, что, как и недвижимость, расположенная у моря или исключительная недвижимость в городе, замки будут следовать инфляционной тенденции. Это нужно для того, чтобы забыть о том, что рынок замков менее ликвиден», — пояснил президент группы Mercure Оливье де Шабо-Трамекур.

Сообщается, что группа Mercure продала в 2022 году более сотни замков по средней цене €880 тысяч. Всего из 40 тысяч французских замков на данный момент продается около 3%.

До этого газета The Guardian писала, что личные апартаменты Марии Антуанетты, спрятанные за потайной дверью в ее спальне в королевском дворце в Версале, вновь открылись для посетителей после капитального ремонта.