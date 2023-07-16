В США заметили «трещину» в отношениях Байдена и Зеленского

«Такое ощущение, что украинцы понимают, что они немного перегнули палку… И они как бы медленно возвращаются назад. Я бы сказала, что на самом деле это не разрыв в отношениях... но это испытание Украины», — заявила Лиана Фикс, специалист по Европе в Совете по международным отношениям США.