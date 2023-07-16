В США заметили «трещину» в отношениях Байдена и Зеленского
В США заметили трещины в отношениях с Украиной из-за «большого гнева» Зеленского, которому отказали во вступлении в НАТО. Об этом сообщает The Hill.
«Поездка Байдена на саммит НАТО в Европе выявила некоторые трещины в отношениях США с Зеленским… Байден затормозил принятие Украины в альянс.., сославшись на соглашение о взаимной обороне, согласно которому война с союзником по НАТО - это война со всем блоком», - пишет издание
Оно отмечает, что слова Байдена о том, что Украина не готова вступить в НАТО, были «одними из самых четких по этому вопросу». С американским лидером были согласны главы других стран альянса. Это вызвало «большой гнев у Зеленского».
Впоследствии разногласия удалось свести на нет, но неприятный осадок остался. Один из американских аналитиков заявил, что в Киеве понимают свою полную зависимость от США и не могут нанести ущерб отношениям с Вашингтоном. Поэтому Зеленский и его окружение были вынуждены сдать назад и смирить свои амбиции.
«Такое ощущение, что украинцы понимают, что они немного перегнули палку… И они как бы медленно возвращаются назад. Я бы сказала, что на самом деле это не разрыв в отношениях... но это испытание Украины», — заявила Лиана Фикс, специалист по Европе в Совете по международным отношениям США.
Ранее СМИ сообщали, что неадекватное поведение Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе показало серьёзные разногласия внутри западного военного блока.