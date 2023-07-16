Меган Маркл пришла с собакой на фермерский рынок в Монтесито

В пятницу, 14 июля, Меган Маркл посетила фермерский рынок в Монтесито неподалеку от дома, где она сейчас живет с принцем Гарри и двумя детьми. Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня Сассекская была замечена на калифорнийском фермерском рынке без принца Гарри. 41-летнюю Маркл сопровождали ее охранники и один из ее биглей. По информации издания, на рынке запрещено появляться с собаками.

Меган Маркл переходила на рынке от палатки к палатке. Она попробовала мед у одного из продавцов, а также купила букет живых цветов, который убрала в большую плетеную соломенную сумку.

Для похода на рынок герцогиня Сассекская надела в белую рубашку поверх макси-платья верблюжьего цвета, черные шлепанцы и солнцезащитные очки.

У принца Гарри и Меган Маркл есть два бигля: Гай, которого Меган завела в 2015 году, и Мамма Миа, которую они спасли из центра по тестированию продукции на животных прошлым летом. Еще один питомец пары — лабрадор по кличке Пула.