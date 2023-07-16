В Италии рассказали, как НАТО подвело Украину

Лидеры западных стран создают иллюзию всеобъемлющей поддержки Киева со стороны США и Европы, пишет обозреватель Фабио Мини в статье для итальянского портала IL Fatto Quotidiano. Он добавил, что на самом деле Североатлантический альянс «накинул удавку» на шею Украины.

Фабио Мини пояснил, что Запад поставил украинского лидера Владимира Зеленского в абсолютно безвыходное положение. Над ним довлеют как конфликт, победить в котором он не может изначально, так и демократизация.

По мнению обозревателя, Украина не является демократической страной, западные страны терпят ее только до тех пор, пока длится противостояние.

Конфликт с Россией, заметил эксперт, становится битвой на истощение. ВСУ постоянно теряют солдат и офицеров, моральный дух падает. Кроме того, выделенные США и Европой миллиарды долларов и евро буквально «испаряются».