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В Италии заявили, что НАТО обрекла Украину на безнадежную битву с Россией

Лидеры западных стран создают иллюзию всеобъемлющей поддержки Киева со стороны США и Европы, пишет обозреватель Фабио Мини в статье для итальянского портала IL Fatto Quotidiano. Он добавил, что на самом деле Североатлантический альянс «накинул удавку» на шею Украины.

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© Twitter

Фабио Мини пояснил, что Запад поставил украинского лидера Владимира Зеленского в абсолютно безвыходное положение. Над ним довлеют как конфликт, победить в котором он не может изначально, так и демократизация.

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По мнению обозревателя, Украина не является демократической страной, западные страны терпят ее только до тех пор, пока длится противостояние.

Конфликт с Россией, заметил эксперт, становится битвой на истощение. ВСУ постоянно теряют солдат и офицеров, моральный дух падает. Кроме того, выделенные США и Европой миллиарды долларов и евро буквально «испаряются».

В итоге, складывается сложная ситуация. Мирные переговоры на невыгодных как для России, так и для Украины условиях создадут риски для европейской безопасности. Вступление Украины в НАТО, в свою очередь, выльется в перманентный конфликт в Европе, предупредил Фабио Мини.

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