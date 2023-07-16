Канадца уволили с работы после спасения лосенка от медведя

Житель Канады Марк Скейдж утверждает, что его уволили с работы из компании AFD Petroleum Inc., когда он спас лосенка от потенциального нападения черного медведя. Об этом пишет CBC News.

© Mark Skage/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Канадец возвращался на машине с работы, когда увидел лосенка, бредущего по обочине дороги в Британской Колумбии. Когда он остановился и вышел из машины, животное попыталось забраться в салон. Скейдж заметил медведя, преследовавшего лосенка и находившегося в 45 метрах.

«После того как она попыталась забраться в грузовик, я принял решение, что не могу просто оставить ее там. Поэтому я посадил ее на пассажирское сиденье и поехал в город, чтобы найти помощь», — сказал мужчина.

Скейдж позвонил своему начальнику и местному инспектору по охране природы и рассказал о своем затруднительном положении. Он назвал лосенка Мисти и нашел реабилитационный центр, где за ней будут ухаживать до тех пор, пока она не будет готова к жизни на воле.

По словам Марка Скейджа, он знал, что, согласно канадским законам, запрещается подбирать и перевозить диких животных. Из-за этого правонарушения канадец лишился работы.

«Все хорошо, да? Нет. AFD посчитала иначе и решила, что я вступил в серьезное противоречие с их политикой в отношении диких животных», — сказал он.