Политический обозреватель Сеппо Варьюс Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО.

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Варьюс подчеркнул, что ближайшие 50 лет «не обойдутся без сюрпризов».

«Вполне возможно, что о сегодняшнем выборе потом придется сильно пожалеть», — добавил журналист.

По его словам, основанием вступления Финляндии в Североатлантический альянс стали не причины идеологического характера, а якобы растущая угроза со стороны Российской Федерации.