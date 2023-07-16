На Украине снесли еще один памятник времен СССР

В селе Подорожном Львовской области снесли еще один памятник советской эпохи. Об этом в Telegram-канале написал глава областной администрации Максим Козицкий.

«Еще один памятник советской поры демонтировали в Стрыйском районе, в селе Подорожном», — поделился чиновник.

Он добавил, что власти Львовской области планируют завершить процесс декоммунизации региона к концу года.

До этого в городе Винники Львовской области снесли памятник советскому воину-освободителю.

Всего около 100 советских памятников демонтировали за полгода в семи общинах Львовской области.

Ужгородский городской совет сообщал, что с фасада музыкальной школы №1 демонтируют портрет русского композитора Петра Чайковского. Решение о демонтаже портрета поддержали на заседании члены исполкома городского совета.