В сердце премьера Израиля установили прибор для мониторинга аритмии

В сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установили прибор для мониторинга аритмии. Об этом Адлера.

Адлер рассказал, что врачи имплантировали прибор для мониторинга аритмии в сердце Нетаньяху в центре «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер», чтобы исключить у него нарушения сердечного ритма и выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца.

Профессор отметил, что сейчас премьер-министру Израиля рекомендуется снизить нагрузку, так как он убежден, что его состояние здоровья может быть только началом недугов.