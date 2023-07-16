В сердце премьера Израиля установили прибор для мониторинга аритмии

В сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установили прибор для мониторинга аритмии. Об этом Адлера.
Адлер рассказал, что врачи имплантировали прибор для мониторинга аритмии в сердце Нетаньяху в центре «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер», чтобы исключить у него нарушения сердечного ритма и выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца.
Профессор отметил, что сейчас премьер-министру Израиля рекомендуется снизить нагрузку, так как он убежден, что его состояние здоровья может быть только началом недугов.
О том, что премьер-министра Израиля поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди, стало известно 15 июля. Уточнялось, что, находясь дома, Нетаньяху ненадолго терял сознание. Позже премьер сообщил, что днем ранее провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды. 15 июля канцелярия премьера премьера сообщила, что политик останется в «Тель ха-Шомер» под наблюдением по рекомендации медиков, а еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.