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СМИ: Зеленский сорвал план Запада против России на саммите НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите НАТО в Литве сделал Москве неожиданный подарок, пишет обозреватель Дэниел Уильямс в статье для Asia Times. По его мнению, выступление президента Украины фактически сорвало направленный против России план Запада.

СМИ: Зеленский сделал «неожиданный подарок» России
© globallookpress.com

Обозреватель пояснил, что одной из ключевых целей «исторического» саммита было показать нерушимое единство между западными странами и Украиной. Вместе с тем, Зеленский позволил себе резкие оценочные суждения и показал тем самым, что между Киевом и Брюсселем существует раскол.

Решение НАТО не указывать четких сроков членства Украины в альянсе, уточнил эксперт, выглядело совершенно очевидным, но Зеленский публично раскритиковал его.

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По его данным, жалобы украинского лидера застали глав государств и правительств стран НАТО врасплох.

Ранее польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Зеленский получил урок политического реализма на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

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