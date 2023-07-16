СМИ: Зеленский сделал «неожиданный подарок» России

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите НАТО в Литве сделал Москве неожиданный подарок, пишет обозреватель Дэниел Уильямс в статье для Asia Times. По его мнению, выступление президента Украины фактически сорвало направленный против России план Запада.

Обозреватель пояснил, что одной из ключевых целей «исторического» саммита было показать нерушимое единство между западными странами и Украиной. Вместе с тем, Зеленский позволил себе резкие оценочные суждения и показал тем самым, что между Киевом и Брюсселем существует раскол.

Решение НАТО не указывать четких сроков членства Украины в альянсе, уточнил эксперт, выглядело совершенно очевидным, но Зеленский публично раскритиковал его.

По его данным, жалобы украинского лидера застали глав государств и правительств стран НАТО врасплох.