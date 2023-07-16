Очевидцы сообщают о мощном взрыве в Луганске

В Луганске прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях. Кадры, на которых столб дыма поднимается над городом, появились в Сети.

В настоящий момент официальной информации по данному происшествию нет. Также не поступало данных о погибших и пострадавших.