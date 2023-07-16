Очевидцы сообщают о мощном взрыве в Луганске

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыОчевидцы сообщают о мощном взрыве в ЛуганскеТК «Звезда»16 июля, 10:35 © ТК «Звезда»В Луганске прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях. Кадры, на которых столб дыма поднимается над городом, появились в Сети.В настоящий момент официальной информации по данному происшествию нет. Также не поступало данных о погибших и пострадавших. В миреГлавные новостиБольше новостейТК «Звезда»: главные новостиПолитолог Бридже объяснил ограничения выдачи ВНЖ иностранцам в ТурцииВласти Турции: запрет на выдачу ВНЖ иностранцам действует в 10 районах СтамбулаОколо тысячи автомобилей встали в пробке у Крымского моста со стороны Тамани