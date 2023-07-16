Глава Минфина США назвала одну из главных задач года для Вашингтона

«Одна из ключевых для нас задач в этом году — противодействовать попыткам России обойти наши санкции. Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки», — заявила министр в ходе выступления в индийском Гандинагаре в преддверии встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы двадцати (G20).