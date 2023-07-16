Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека-потрошителя

Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон заявила, что раскрыла личность серийного убийцы Джека Потрошителя, дело которого до сих пор нераскрыто. Женщина утверждает, что громкие преступления в викторианской Англии совершал калека-алкоголик и частый гость психиатрических лечебник Хайам Хайамс.

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Хортон уверена, что вышла на след Джека Потрошителя. По ее словам, Хайамс проживал в эпицентре убийств — как раз в том районе, где жизни лишились по меньшей мере пять женщин. Кроме того, праправнучка полицейского, который вел это дело, использовала свидетельские показания о Джеке Потрошителе и медицинские записи 1888 года о Хайаме Хайамсе. Они совпали.

Так, свидетели описали Потрошителя как мужчину в возрасте примерно 35 лет, у которого не гнулась рука, а походка была неровной с согнутыми коленями. Хайамс, которому в 1888 году было 35 лет, не мог «согнуть или разогнуть» руку после травмы, а также не мог выпрямить колени.

Однако это уже не первый раз, когда люди заявляют, что установили личность Джека Потрошителя. За годы обвинения были предъявлены многим лицам, отмечает Daily Mail.