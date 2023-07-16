$90.12-0.06101.20+0.52

Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека-потрошителя

Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон заявила, что раскрыла личность серийного убийцы Джека Потрошителя, дело которого до сих пор нераскрыто. Женщина утверждает, что громкие преступления в викторианской Англии совершал калека-алкоголик и частый гость психиатрических лечебник Хайам Хайамс.

Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека-потрошителя
© Pixabay

Хортон уверена, что вышла на след Джека Потрошителя. По ее словам, Хайамс проживал в эпицентре убийств — как раз в том районе, где жизни лишились по меньшей мере пять женщин. Кроме того, праправнучка полицейского, который вел это дело, использовала свидетельские показания о Джеке Потрошителе и медицинские записи 1888 года о Хайаме Хайамсе. Они совпали.

Так, свидетели описали Потрошителя как мужчину в возрасте примерно 35 лет, у которого не гнулась рука, а походка была неровной с согнутыми коленями. Хайамс, которому в 1888 году было 35 лет, не мог «согнуть или разогнуть» руку после травмы, а также не мог выпрямить колени.

Однако это уже не первый раз, когда люди заявляют, что установили личность Джека Потрошителя. За годы обвинения были предъявлены многим лицам, отмечает Daily Mail.

Джек Потрошитель. Неужели разгадана тайна личности лондонского маньяка?

Так, в 2019 году специалисты из Ливерпульского университета имени Джона Мурса провели подробный анализ ДНК и заявили, что преступником мог быть выходец из Польши.

2