Канада десятилетиями активно работала над превращением Украины в «анти-Россию». Об этом заявил политолог и публицист Ив Энглер в интервью итальянскому изданию L'Antidiplomatico.

По словам эксперта, Канада поддерживала антироссийские и антидемократические силы на Украине еще до 2014 года. Оттава способствовала организации «оранжевой революции» в 2004 году и поддерживала свержение президента Виктора Януковича, уточнил политолог.

Энглер в интервью изданию подчеркнул, что еще во времена СССР канадские власти установили с украинскими националистами связи и поддерживали их на протяжении десятилетий. Антироссийская позиция Оттавы продолжается до сих пор, пришел к такому выводу он.

По мнению публициста, подрывная работа велась тщательно, настойчиво и непрерывно. Чем слабее становился Советский Союз, тем активнее Канада создавала антироссийские ресурсы на Украине, подчеркнул Ив Энглер.

«Поэтому к тому моменту как эта страна стала независимой, Оттава имела большое влияние в Киеве», — отметил эксперт.

Спустя несколько лет Канада начала обучать украинских солдат и поставлять оружие Киеву, резюмировал Энглер.

4 июля президент Владимир Путин во время выступления на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества заявил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «анти-Россия», одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность.