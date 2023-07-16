Число погибших из-за ливней в Южной Корее выросло до 32 человек
Число погибших из-за ливней в Южной Корее выросло до 32 человек, сообщает агентство Yonhap.
"Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности сообщил, что 26 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на страну с прошлой недели, а еще десять считаются пропавшими без вести. Спасатели дополнительно извлекли шесть тел из автобуса, застрявшего в затопленном подземном туннеле в городе Осон", - указано в сообщении.
В понедельник вечером на южнокорейские города выпало более 100 миллиметров осадков, в столичном районе Тонджакку за час выпало 141,5 мм осадков — максимальный с 1942 года показатель. Из-за ливня нарушено железнодорожное сообщение, затоплены несколько станций метро, перекрыто 80 участков дорог.
Ранее сильнейший за 80 лет ливень в Сеуле вызвал наводнение. Всего в Сеуле выпало 422 мм осадков с понедельника по 8:00 вторника.