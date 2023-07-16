Число погибших из-за ливней в Южной Корее выросло до 32 человек

"Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности сообщил, что 26 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на страну с прошлой недели, а еще десять считаются пропавшими без вести. Спасатели дополнительно извлекли шесть тел из автобуса, застрявшего в затопленном подземном туннеле в городе Осон", - указано в сообщении.