«Для победы Украины в конфликте с Россией, НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Москву», — считают авторы статьи. По их мнению, НАТО использует Украину в качестве страны-посредника для ведения войны против России.