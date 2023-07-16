Кеннеди-младший отрекся от скандального заявления о евреях и китайцах

Кандидат на выдвижение на выборы президента США 2024 года от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший попытался отречься от ранее сделанного заявления о том, что пандемия COVID-19 была «этнически нацелена». По словам кандидата, которые он опубликовал в социальных сетях, он никогда не предполагал ничего подобного.

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Ранее издание New York Post сообщило, что располагает видеозаписью, на которой Кеннеди заявляет о том, что COVID-19 был «этнически нацелен на непропорциональное поражение определенных рас».

COVID-19 предназначен для нападения на европиоидов и чернокожих людей, а обладающие наибольшим иммунитетом — это евреи-ашкенази и китайцы, — приводит издание цитату политика.

Данное заявление вызвало шквал критических комментариев со стороны еврейских обществ США и американских законодателей. Так, член палаты представителей Дебби Вассерман Шульц заявила, что комментарий Кеннеди являет собой «мерзкие антисемитские тропы и синофобию», они оскорбляют семьи, потерявшие близких из-за вируса.

Коллега Шульц Тед Лью назвал Кеннеди «чокнутым самовлюбленным расистом» и призвал граждан отказать ему в поддержке.

По словам самого политика, статья в The New York Post была ошибочной и он никогда не предполагал, что «вирус был нацелен на то, чтобы пощадить евреев». Кеннеди подчеркнул, что он не верил и «никогда не подразумевал, что этнический эффект был создан намеренно».